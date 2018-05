WhatsApp в роуминге стал бесплатным благодаря Bakcell

Мегабайты интернета и бесплатный WhatsApp в более чем 40 странах по ценам от 3 AZN

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell представила новые "Роуминг" пакеты, благодаря которым услуги роуминга стали еще более доступными и выгодными. Новые роуминг-пакеты от Bakcell подарят абонентам удобные возможности для общения с друзьями и близкими во время путешествия за рубеж.

Новые "Роуминг пакеты для Интернета" от Bakcell были созданы специально для абонентов, которые предпочитают пользоваться услугами интернета во время поездок. С этими пакетами, доступными в более 40 странах, включая такие популярные направления как Турция, Грузия, Россия, Германия и др., больше не нужно будет искать Wi-Fi или покупать номер иностранного оператора во время поездки за рубеж. Вместо этого, абоненты могут приобрести ежедневный, еженедельный или ежемесячный "пакет интернета в роуминге" и свободно делиться своими впечатлениями от поездки с друзьями и близкими в Facebook, Instagram и других социальных сетях. Более того, пользователи роуминг-пакетов для интернета смогут пользоваться текстовыми сообщениями и звонками в WhatsApp совершенно бесплатно:

Пакет Объем Цена Ежедневный 100 Мб + Бесплатный WhatsApp 3 AZN Еженедельный 1000 Мб + Бесплатный WhatsApp 20 AZN Ежемесячный 2000 Мб + Бесплатный WhatsApp 30 AZN

Еще один новый вид роуминг-пакетов от Bakcell основан на принципе "всё включено". Эти ежедневные, еженедельные и ежемесячные пакеты предлагают полную свободу для общения в роуминге, а именно большое количество мегабайтов, минут и СМС сообщений по выгодным ценам:

Пакет Объем Цена Ежедневно все включено 100 MB + 10 мин. + 10 SMS 5 AZN Еженедельно все включено 500 MB + 50 мин. + 50 SMS 20 AZN Ежемесячно все включено 1000 MB + 100 мин. + 100 SMS 30 AZN

Данные пакеты доступны в 19 странах мира, позволяя с легкостью поделиться впечатлениями от отдыха с друзьями и близкими.

Представив новые пакеты для роуминга, Bakcell подарила абонентам свободу выбора и возможность оставаться на связи и общаться столько, сколько они пожелают во время путешествий. Компания продолжит радовать своих абонентов инновационными решениями, созданными с целью удовлетворить требования и пожелания современных пользователей услуг мобильной связи.

