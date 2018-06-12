Баку и Кишинев обсудили вопрос расширение товарооборота

Азербайджан и Молдова обсудили возможность расширения товарооборота. Об этом написал президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы государства, этот вопрос стал одной из тем его встречи с послом Азербайджана в этой стране Гудси Османовым. Стороны обсудили ряд вопросов, затрагивающих двусторонние отношения, социальные программы азербайджанского правительства в Гагаузской автономии.

Додон констатировал активизацию двусторонних контактов на всех уровнях и выступил за устойчивое развитие сотрудничества между странами в областях, представляющих взаимный интерес.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Молдовой в январе-апреле 2018 года составил 2,27 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт молдавской продукции в Азербайджан.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook