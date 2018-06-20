Парвиз Шахбазов: ОПЕК может обсудить смягчение политики по снижению добычи нефти

На IX заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, возможно, будет обсуждаться смягчение политики по снижению добычи нефти. Об этом сказал в среду журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нужно учитывать, что ситуация в этой сфере поменялась. Мировые запасы нефти снижаются, в частности резкое снижение запасов произошло за последнее время. Мы обязательно должны это учесть. С учетом этого можно предположить, что на заседании будут проведены консультации по смягчению политики по снижению добычи", - сказал Шахбазов.

За последнее время в формате ОПЕК+ сложилось очень плодотворное сотрудничество, добавил он.

"В результате этого сотрудничества цены на нефть стабилизировались на международном уровне. Достигнутые результаты налицо. Мы непосредственно примем участие в переговорах. В ходе встречи будут основательно проанализированы достигнутые результаты", - сказал Шахбазов.

Отметим, что министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо 21-23 июня будет находиться в Вене, где примет участие в работе VII международной конференции ОПЕК на тему "Нефть - сотрудничество для устойчивого будущего".

Ожидается участие Шахбазова в IX заседании Совместного мониторингового комитета министров стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель.

В декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

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