В Вашингтоне обсудят "Южный газовый коридор" и энергобезопасность Европы

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в понедельник примет участие в проводимой в Вашингтоне конференции "К энергетическим системам Центральной и Восточной Европы XXI века". Об этом сообщили в пятницу Trend в ведомстве, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, министр выступит на мероприятии с речью, а также примет участие в дебатах. Также в рамках визита ожидаются многочисленные встречи, в том числе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Помимо Шахбазова и Шефчовича в конференции примут участие представители аналитических центров Европы и США, руководители различных энергетических компаний, правительств Венгрии, Чехии, Словакии и других европейских стран.

Одной из тем мероприятия станет "Южный газовый коридор" и энергетическая безопасность Центральной и Восточной Европы. Участники мероприятия также обсудят стратегические и политические последствия энергетической политики США на отношения с Центральной и Восточной Европой, инновации в сфере энергетики и некоторые газовые проекты.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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