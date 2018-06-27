Исполнительный директор Международного энергетического агентства посетит Баку - ФОТО

В сентябре ожидается визит в Баку исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, говорится в сообщении министерства энергетики, распространенном в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом стало известно на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова и Фатиха Бирола в рамках 27-й Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по прогнозам и оценкам тенденций развития мирового нефте- и газового рынка, отмечена стратегическая роль Азербайджана, усиливающегося в глобальном энергетическом пространстве благодаря реализуемым энергопроектам, а также рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и МЭА.

Шахбазов высоко оценил деятельность Агентства и подчеркнул важность предстоящего визита для определения направлений двусторонних связей.

Также состоялась встреча министра с главным исполнительным директором компании UNIPER Клаусом Шафером.

Шафер отметил, что считает Азербайджан одним из основных партнеров UNIPER, добавив, что компания заинтересована в продолжении совместного сотрудничества.

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