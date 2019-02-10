C завтрашнего дня изменятся цены на сигареты и энергетики

10 января Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики и ставки таможенных пошлин на экспорт и импорт".

Как пояснили в таможенном комитете, указанные изменения вступают в силу с 10 февраля, через 30 дней после публикации, следовательно, завтра подорожают соответствующие товары - сигареты и энергетические напитки, передает Day.Az.

Нaпомним, что ставка таможенной пошлины на импорт одного литра напитков, содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, а также безалкогольного энергетического напитка составит 0,3 доллара, для безалкогольных энергетиков, изготовленных на основе фруктовых или овощных соков, ставка составит 15 процентов от стоимости товара (при условии, что ставка не будет меньше 0,7 доллара за литр).

При этом решение по ставкам для последней категории энергетиков будет действовать до 15 декабря 2019 года.

Что касается энергетиков с содержанием алкоголя, то таможенная ставка для них составит два доллара за литр.

Также, если раньше алкогольные и безалкогольные энергетические напитки и жидкость для электронных сигарет облагались только таможенными пошлинами, то теперь решением Кабмина с 10 февраля они внесены в список товаров, подлежащих маркировке акцизными марками.

Для безалкогольных энергетиков акциз составит три маната за один литр, а для алкогольных - два маната за литр.

Акциз на импорт сигарет повысился с 10 до 28 манатов за одну тысячу штук, акциз на импорт сигарилл - с десяти до 20 манатов за одну тысячу штук. Акциз на импорт сигар теперь составит один манат за одну штуку (ранее десять манатов за одну тысячу штук).

Акцизные ставки также повысились и для импорта сигарет, сигар и сигарилл с заменителем табака.

Также введен акциз на импорт жидкости для электронных сигарет - он составит 20 манатов за один литр.