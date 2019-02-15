Азербайджан лидирует в СНГ по этому показателю

В странах СНГ на конец декабря 2018 г. было 1365,1 тыс. безработных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это на 20 тыс. больше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Межгосударственный статистический комитет СНГ. Об этом сообщает Day.Az.

В Азербайджане численность безработных одна из самых минимальных в странах СНГ - 20,1 тыс. В тройку стран с минимальным количеством безработных также вошли Беларусь - 12,5 тыс. человек и Молдова - 18,7 тыс. В пределах сотни тысяч число безработных в Таджикистане (51,8тыс.), Армении (64,6 тыс.), Кыргызстане (70,9 тыс.), Казахстане (91,6 тыс.). В Украине 341,7 тыс. неработающих, в России - 693,2 тыс.

За год количество безработных выросло в Казахстане, Кыргызстане и незначительно в Таджикистане. В остальных странах их стало меньше. В целом по СНГ безработица упала на 6,6%.

А вот за последний месяц итоговая безработица прибавила 1,5% за счет ее роста в Украине, Таджикистане, России, Молдове и Кыргызстане.

Отметим, что на конец ноября 2018 года в общей сложности в СНГ числились безработными 1,345 млн человек.

Уровень зарегистрированной без­работицы по итогам 2018 г. следующий: Беларусь - 0,3%, Азербайджан - 0,4%, Россия - 0,9%, Казахстан - 1%, Молдова - 1,3%, Таджикистан - 2,2%, Кыргызстан - 2,8%. Данных по Армении и Украине нет.