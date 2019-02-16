В Азербайджане установят кассовые аппараты нового поколения

В Баку до первого июля 2019 года планируется завершить первый этап внедрения контрольно-кассовых аппаратов нового поколения, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусмотрено "Графиком внедрения контрольно-кассовых аппаратов", утвержденным Кабинетом министров.

Как отмечается, до этого периода новые кассовые аппараты планируется установить в крупных торговых центрах, автозаправочных станциях и сетевых маркетах столицы.

В сетевых маркетах и автозаправочных станциях, расположенных в Гяндже и Сумгайыте, внедрение новых кассовых аппаратов также завершится до первого июля 2019 года, однако установка кассовых аппаратов в крупных торговых центрах по всей стране должна завершиться до первого октября 2019 года.

Реализация второго этапа, которая, исходя из графика, будет вестись параллельно с первым этапом, продлится до октября 2019 года. В течение этого периода новые кассовые аппараты будут внедрены в домах торжеств, в мебельных магазинах, центрах продажи автомобилей.

Третий этап завершится до первого января 2020 года. В рамках этого этапа кассовые аппараты будут установлены в розничных торговых объектах и объектах общественного питания, являющихся плательщиками НДС, по всей стране.

Наконец, четвертый этап, будет завершен до 31 декабря 2022 года. Как ожидается, в рамках последнего этапа кассовые аппараты до первого апреля 2022 года будут установлены в других, не являющихся плательщиками НДС, розничных торговых объектах и объектах общепита Баку, Гянджи и Сумгайыта. До конца 2022 года кассовые аппараты будут установлены по всей стране.

Отметим, что контрольно-кассовые аппараты нового поколения смогут не только печатать чеки, но и передавать информацию обо всех операциях в онлайн-режиме напрямую в налоговую службу.

Как сообщалось ранее, после внедрения новых кассовых аппаратов в стране также станет возможным практическая реализация некоторых изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с первого января 2019 года. В частности, физические лица в Азербайджане смогут возмещать часть налога на добавленную стоимость (НДС) с покупок в сетях розничной торговли и общественного питания.