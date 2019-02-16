Парвиз Шахбазов рассказал в Мюнхене о важности азербайджанского мегапроекта

По мере развития "Южного газового коридора" (ЮГК) энергетическая безопасность Европы будет обеспечена в более широком масштабе. Об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов, во время посвященного теме энергетической безопасности заседания, в рамках 55-й Мюнхенской конференции безопасности в Германии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минэнерго, передает Day.Az.

В своем выступлении министр сообщил о растущей роли энергетической безопасности в обеспечении безопасности мира, энергетической политике, нефтегазовых проектах Азербайджана, служащих региональной и глобальной энергетической безопасности, устойчивому развитию.

Министр подчеркнул, что реализация проекта ЮГК, осуществляемого с участием семи стран и многочисленных компаний, вошла в завершающую стадию, довел до внимания стратегическую значимость проекта, заново формирующего энергетическую карту мира. "Сегодня "Южный газовый коридор" - первый реальный проект, представляющий диверсификацию по каждому из источников и маршруту в системе энергетической безопасности мира. Несмотря на то, что этот проект направлен на рынок Юго-Восточной Европы, считающийся уязвимым регионом с точки зрения энергетической безопасности, он обладает перспективой большего охвата европейского рынка в будущем. Это свидетельствует о том, что с развитием ЮГК энергетическая безопасность Европы будет обеспечена в более широком масштабе", - отметил Шахбазов.

Министр также проинформировал о пятом заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК, который состоится в Баку 20 февраля, и о вкладе обсуждений этого формата в энергетическую безопасность.

Отметим, что Мюнхенская конференция безопасности, как международный форум обсуждений, с 1963 года вносит вклад в безопасность и стабильность в мире.

Напомним, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая состоялась церемония запуска первого этапа проекта ЮГК, а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.