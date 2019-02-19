Вот кто будет платить налог с зарплат в Азербайджане - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Критерии деятельности в нефтегазовой сфере и негосударственном секторе", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.
С решением Кабмина можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс страны, зарплаты граждан, занятых в ненефтяном и негосударственном секторах экономики, освобождаются от похододного налога на семь лет - при условии, что рамзер зарплат не превышает 8 000 манатов. Для тех граждан, чья зарплата выше данной отметки, предусмотрена дополнительная скидка - после этой скидки ставка налога для них фактически составит 14%. В государственных учреждениях, в нефтятном секторе ситуация остается прежней. Ставка подоходного налога составляет 14 процентов с доходов на сумму до 2,5 тысячи манатов в месяц. Выше этой суммы ставка составляет 25 процентов.
Решение Кабмина таким образом, впервые называет критерии, в соответствии с которыми и будет определяться, какие сотрудники освобождаются от подоходного налога, а какие нет.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Фев. 11:29 9 508
-
18 Фев. 15:55 8 090
-
18 Фев. 19:35 5 922
-
18 Фев. 12:49 5 795
-
18 Фев. 14:34 5 524