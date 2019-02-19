Вот кто будет платить налог с зарплат в Азербайджане - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Критерии деятельности в нефтегазовой сфере и негосударственном секторе", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин, передает Day.Az.

С решением Кабмина можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс страны, зарплаты граждан, занятых в ненефтяном и негосударственном секторах экономики, освобождаются от похододного налога на семь лет - при условии, что рамзер зарплат не превышает 8 000 манатов. Для тех граждан, чья зарплата выше данной отметки, предусмотрена дополнительная скидка - после этой скидки ставка налога для них фактически составит 14%. В государственных учреждениях, в нефтятном секторе ситуация остается прежней. Ставка подоходного налога составляет 14 процентов с доходов на сумму до 2,5 тысячи манатов в месяц. Выше этой суммы ставка составляет 25 процентов.

Решение Кабмина таким образом, впервые называет критерии, в соответствии с которыми и будет определяться, какие сотрудники освобождаются от подоходного налога, а какие нет.

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