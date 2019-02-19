В 2018 году в рамках осуществления налогового контроля в Азербайджане физическим и юридическим лицам были назначены налоговые санкции на 20,8 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет министерства по налогам, передает Day.Az.

Как отмечается, всего за год сотрудники налоговых органов провели 15,6 тысячи мер по налоговому контролю. Для сравнения: в 2017 году объем назначенных финансовых санкций по 16,69 тысячи проверкам составил 22,67 миллиона манатов.

В минувшем году средний размер финансовой санкции за нарушение правил безналичных расчетов составил 59 тысяч манатов (1 230 манатов в 2017 году), за нарушение правил денежных расчетов с населением - 410 манатов (350 манатов), за не ведение учета товаров и денег - 3 870 манатов (2 520 манатов).

Согласно отчету, увеличение размера начисленных финансовых санкций связано с улучшением мер по выявлению налогоплательщиков, подлежащих налоговой проверке.

Так, например, если по нарушениям правил безналичных расчетов в 2017 году налоговые органы осуществили 611 мер по налоговому контролю и начислили санкций на 749,9 тысячи манатов, то в 2018 году было осуществлено всего 66 мер, а объем начисленных санкций составил 3,89 миллиона манатов.

В течение прошлого года налоговые органы провели 1 707 выездных проверок, что в 3,3 раза меньше по сравнению с 2017 годом (5 778 выездных проверки).