Продолжается строительство Паркового квартала, находящегося на территории Baku White City на высоте 25 метров над уровнем моря. В квартале, соседствующем с одним из самых больших парков столицы - парком Низами, строятся жилые комплексы, школа, детский сад, бизнес-центр, административное здание, а также подземные автопаркинги, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На данный момент завершается строительство 20-этажных жилых комплексов. На подиумах современных зданий создаются зоны отдыха и зеленые зоны, детские площадки, на территориях ведутся работы по обустройству. На тротуарах шириной 7 метров высаживаются деревья, квартал обеспечивается электричеством, газом, водой, интернетом и IPTV.

Доступный выход станции метро "Аг Шехер", которая будет построена, сделает квартал удобным в плане транспорта, а также послужит пешеходным переходом через проспект Нобеля.

Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана осуществляется строительство Центрально-Бульварной улицы, охватывающей район с запада. 4-полосная Центрально-Бульварная улица шириной 37 метров и длиной 1550 метров займет важную часть сети дорог Baku White City.

Старинная подпорная стена на стыке с парком Низами и сооружения по переработке нефти, долгие годы удовлетворявшие потребность в белой нефти Баку, интегрированы в территорию квартала как история Черного города. От жилых зданий через подпорную стену прокладывается безопасный пешеходный переход в сторону Олимпийского квартала. Пешеходы также смогут насладиться прогулкой по тротуару шириной 20 метров с западной стороны Baku White City в направлении парка Низами вдоль проспекта Нобеля.

Парк Низами в течение многих лет был популярен среди жителей города. Деревья, привезенные сюда в XIX веке, по сей день являются частью ландшафта парка. Дом-музей братьев Нобелей является достопримечательностью города. Площадь парка в 10 га планируется расширить в соответствии с Генеральным планом Baku White City. К парку будут проложены удобные пешеходные переходы, обустроены парковочные места. Благоустройство парка Низами сделает его популярным местом проведения мероприятий и превратит в любимое место отдыха жителей столицы.

Над Парковым кварталом, спроектированным Британской архитектурной компанией ATKINS, наряду с местными архитектурными компаниями, работали также британские бюро Callison RTKL и Chapman Taylor Architects.

Комплекс Knightsbridge Residence, спроектированный архитекторами Chapman Taylor, за короткое время стал украшением Паркового квартала. Архитектурный стиль комплекса площадью 34 га навеян обликом лондонского района Найтсбридж. Фасадные решения одного из 7 зданий комплекса завершены, и на данный момент ведется строительство 4 зданий. Ландшафт, обустраиваемый в стиле лондонских садов, сочетает в себе множество деревьев, кустарников и цветов.

В целом инфраструктурные работы в Парковом квартале завершатся в течение года.