ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) осуществило первый регулярный авиарейся по маршруту Баку-Алматы-Баку, сообщили Trend в ЗАО, передает Day.Az.

Согласно информации, рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и четвергам лайнером Airbus A319 с конфигурациями эконом-, Comfort-Club и бизнес-класс.

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Алматы называют "южной столицей" Казахстана. Город располагается у подножия Заилийского Алатау - невероятно красивых заснеженных гор, которые являются своеобразной "визитной карточкой" южной столицы. При этом, сам город утопает в многочисленных зеленых насаждениях. В Алматы есть все необходимое для полноценного отдыха и развлечений.

Билеты по данному направлению можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. Для автоматического зачисления бонусных баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

WhatsApp: (+99450) 437-40-82 (только письменные обращения, звонки на данный номер не принимаются)

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.