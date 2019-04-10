Экономическая составляющая на сегодняшний день является одной из основ, которая мотивирует обеспечение безопасности каспийского региона. Как сообщает в среду Trend об этом заявил директор мультимедийного пресс-центра "Sputnik Азербайджан", политолог Ильгар Велизаде, говоря о развитии систем транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад в контексте обеспечения безопасности Каспийского региона, в ходе обсуждений на "круглом столе" посвященном теме "Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона" в пресс-центре Информационного агентства Trend, передает Day.Az.

По словам политолога, в настоящее время в пределах каспийского региона формируется транспортная сеть, наш регион пересекают сразу несколько важных мультимодальных транспортных маршрутов.

"Это и Север - Юг, и Юг-Запад, формируется новая логистическая карта нашего региона, и большой интерес к использованию этой логистики проявляют все региональные игроки, что также выступает в роли стимула для обеспечения безопасности региона. На сегодняшний день суммарная мощность всех портов нашего региона составляет порядка 120 миллионов тонн, а общая загрузка оценивается где-то на уровне ниже 45 процентов, то есть порядка 55 процентов мощностей портов не загружены. При этом идет активное строительство новых портов, реконструкция старых мощностей и это наблюдается во многих странах. Для сравнения мощность одного порта Новороссийска превышает суммарную мощность всех портов Каспийского региона. В этом есть свои экономические обоснования, но даже при всем этом есть желание со стороны стран Прикаспийского региона наращивать портовые мощности. Есть калькуляции на ближайшую перспективу, и они свидетельствуют о том, что в случае полномасштабного функционирования логистических коридоров, загрузка будет увеличиваться, в частности сегодня большие мощности строятся на увеличение грузопотока из Китая в направлении Европы по каспийскому маршруту", - сказал Велизаде.

Политолог отметил, что некоторые представители экспертного сообщества не правильно трактуют этот маршрут.

"В пределах маршрута "Великого Шелкового Пути" в рамках программы "Один - пояс, один путь" существуют три модальных основных маршрута. Это северный маршрут, который проходит по территории России, центральный маршрут который использует возможности транскаспийского маршрута и южный. У каждого из этих маршрутов есть свои целеполагания и свои участники, и периодически в экспертном сообществе представляется искаженная картина о том, что якобы центральный маршрут вступает в конкуренцию с северным, что по сути не так. На самом деле, участники центрального маршрута, и северного маршрута различные, соответственно столкновения интересов не происходит. Причем заинтересованными сторонами выступают китайские, европейские компании, а также компании центрально-азиатских государств", - сказал Велизаде.

Политолог отметил, что в свое время определенные заблуждения были по поводу маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который в последние годы активно используют российские металлургические компании для поставок в Турцию.

"Российские южные регионы, активно используют ту инфраструктуру, которая сегодня строится на Южном Кавказе и это обеспечивает развитие экономических связей между нашими странами. Сегодня формируются новые условия для взаимодействия, и мы страны участницы, в том числе, желаем защищать от возможных внешних рисков, в частности от рисков исходящих со стороны деструктивных сил. На мой взгляд, от правильной оценки и анализа экспертов о происходящих событиях в СМИ, зависит понимание взаимозависимости наших стран. Чтобы правильно донести процессы, происходящие в нашем регионе, необходимо обеспечение синтеза мыслей с тем, чтобы продвигать реальную повестку, а не ту, которая рисуется в воображении некоторых экспертов", - сказал Велизаде.

В рамках мероприятие было обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание "Конституции Каспия" в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в снятии напряженности и предупреждений новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях круглого стола приняли участие с азербайджанской стороны, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, директор мультимедийного пресс-центра Sputnik Азербайджан Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев, исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.