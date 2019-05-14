В сфере социального обеспечения Азербайджана за последние годы были проведены ключевые реформы, направленные на повышение уровня благосостояния населения.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на проводимом в Баку Региональном форуме социальной защиты ISSA для Европы.

Министр отметил, что в минувшем году была проделана комплексная работа в соответствии с Концепцией устойчивого и оперативного социального обеспечения.

"Реализованы конкретные шаги в социальной сфере, в частности увеличена на 40 процентов заработная плата, размер пособий для беженцев увеличился на 15 процентов", - добавил Бабаев.

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