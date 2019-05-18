Действенные механизмы против безработицы и бедности в Азербайджане, успешные социальные программы, в частности программа самозанятости, реализуемая согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, высоко оцениваются на международном уровне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Об этом еще раз свидетельствует то, что Международная ассоциация социального обеспечения удостоила программу по самозанятости специальной награды "Хорошая практика". Согласно единогласному мнению жюри, программа самозанятости считается одной из самых успешных практик в европейском регионе.

Министерство труда и социальной защиты населения в 2018 году привлекло 7896 человек к данной программе, что на 6,5 процента больше по сравнению с 2017 годом. В частности, 7267 граждан, успешно защитивших свои бизнес планы, приняли участие в программе. Большинство из них составили лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, граждане, получающие адресную государственную социальную помощь, ветераны войны, члены многодетных семей, и другие социально уязвимые категории населения. В рамках программы за счет предоставленных активов участники программы создали малые семейные хозяйства. В качестве поддержки данной программе, общественное объединение "Региональное развитие" на основе проекта "Социальные сады" создало в 41 районе Азербайджана садовые и огороднические хозяйства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на открытии Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого административного центра DOST сказал, что программа по самозанятости является важной инициативой в сфере, и этой работе также привлечен Всемирный Банк.

"Всемирный банк, используя свои финансовые ресурсы, также выделит средства на развитие данной сферы, и таким образом в нынешнем году Программой самозанятости будет охвачено около 10 тысяч граждан страны. В дальнейшем масштабы этой работы должны расшириться", - сказал глава государства, добавив, что программа самозанятости также внесет большой вклад в развитие ненефтяного сектора, сельского хозяйства, сектора обслуживания.