В 2018 году дочерние банки ОАО Pasha Bank - Pasha Bank Georgia и Pasha Yatırım Bankası A.Ş. улучшили свои финансовые показатели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный финансовый администратор, а также член правления банка Бахруз Нагиев на пресс-конференции по итогам 2018 года.

Грузинский дочерний банк Pasha Bank за прошедший год по сравнению с 2017 годом увеличил совокупные активы на 17 процентов, составив 208,2 миллиона манатов. Объем кредитного портфеля был значительно увеличен на 63 процента до 121,8 миллиона манатов. Объем срочных депозитов вырос на 11 процентов, составив 28,2 миллиона манатов. Бессрочные депозиты был увеличены более чем в два раза, составив 38,4 миллиона манатов. Совокупный капитал дочернего банка, увеличившись на один процент, составил 70,2 миллиона манатов. Процентные доходы были увеличены на шесть процентов до 14,1 миллиона манатов. Чистый доход от сборов и комиссий составил 262 тысячи манатов, что на 50 процентов больше чем в 2017 году. Чистая прибыль по валютным операциям возросла на 65 процентов до 1,8 миллиона манатов. Операционная прибыль составила 12,9 миллиона манатов, что на семь процентов больше чем в 2017 году. Совокупные операционные расходы были увеличены на 18 процентов до 9,9 миллиона манатов. Чистая прибыль сократилась на 11 процентов до 2,4 миллиона манатов.

Турецкий дочерний банк Pasha Yatırım Bankası A.Ş. за прошедший год увеличил совокупные активы на восемь процентов, составив 433,5 миллиона манатов. Кредитный портфель сократился на 14 процентов, составив 274,7 миллиона манатов. Совокупный капитал банка возрос на 36 процентов до 162,4 миллиона манатов. Процентные доходы банка увеличились на 41 процент, составив 43,6 миллиона манатов. Чистый доход от сборов и комиссий составил 1,1 миллиона манатов, что на 32 процента больше показателя 2017 года. Убытки от валютных операций за прошлый год составили 345 тысяч манатов, что на 121 процент меньше показателя 2017 года. Операционные доходы были увеличены на 35 процентов до 28,9 миллиона манатов. Дочерний банк завершил прошлый год с убытками в 114 тысяч манатов. В 2017 году чистая прибыль банка составляла 8,6 миллиона манатов. Совокупные операционные расходы банка возросли в 2,2 раза до 23,03 миллиона манатов.