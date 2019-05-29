Карта PASHA Bank Miles&Smiles предназначена не только для клиентов банка, но и для всего населения страны в целом.

Владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles получают возможность осуществлять как в сети POS-терминалов Банка, так и вне ее, безналичные платежи в объектах торговли и услуг, зарабатывать мили и обменивать их на приобретение авиабилетов по 308 направлениям по всему миру.

Данный принцип действует как в случае совершения безналичных платежей внутри страны, так и за ее пределами. Кроме этого, клиент также имеет возможность получить дополнительные мили при оплате картой PASHA Bank Miles&Smiles в партнерской сети Банка.

Используя карту Miles&Smiles при бронировании отелей, аренде автомобилей, совершении покупок, клиенту также предоставляются скидки до 35%.

Особенностями карты Miles&Smiles от PASHA Bank также является возможность начисления владельцу карты при совершении первого платежа приветственных милей в качестве дополнительного бонуса (функция "Welcome-мили"), получения миль для совершения обмена на авиабилет или другие услуги авансом (функция "Авансовые мили") и другие услуги.

Кроме этого, в рамках бонусной программы "Miles & Smiles" от Turkish Airlines владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles получат возможность воспользоваться услугой консьерж-сервиса (звонок и "Chatbot"), посетить VIP-залы ожидания в аэропортах по всему миру, оформить страховой полис на время путешествия и прочие привилегии.

Карта PASHA Bank Miles&Smiles

Ваш ключ к новым путешествиям!

Заказ карты: http://www.miles.pashabank.az/; *9123; 496 50 00;