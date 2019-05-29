29 мая в Баку состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ведущим корпоративным банком Азербайджана - PASHA Bank - и российским Газпромбанком. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на банк.

Документ подписали член правления, главный операционный директор PASHA Bank Джалал Оруджов и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

В рамках соглашения стороны закрепили основные направления потенциального сотрудничества между банками, в частности, в области финансирования инвестиционных проектов в таких приоритетных для сторон отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, связь и телекоммуникации. Банки в перспективе рассматривают возможность партнерства и на рынках капитала, а также в сфере проведения операций с ценными бумагами, организации облигационных заимствований и т.д.

Документ также закрепляет интерес сторон к осуществлению торгового финансирования, участию в синдицированных кредитах и предоставлению гарантий в рамках совместных проектов.

Как отметил Оруджов, PASHA Bank уделяет большое внимание развитию ключевых отраслей ненефтяного сектора, в число которых входят торговля и услуги, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика и другие сферы.

"Главной целью подписания данного соглашения является налаживание между двумя финансовыми институтами плодотворного сотрудничества, обмен опытом и лучшими практиками. Уверен, что партнерство в реализации различных инвестиционных проектов положительно отразится на развитии рынка и внесет свой позитивный вклад в дальнейшую диверсификацию экономики страны в целом", - подытожил Оруджов.

"Газпромбанк высоко ценит долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с компаниями Азербайджана и заинтересован в его дальнейшем расширении в социально-экономической сфере. Подписание соглашения с PASHA Bank несомненно откроет перед нами новые перспективы в реализации масштабных инвестиционных проектов для комплексного развития инфраструктуры республики", - в свою очередь прокомментировал данное событие заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.