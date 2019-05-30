Азербайджан создает национальную стратегию по кибербезопасности
В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на международном саммите Monex Caspian.
Гулузаде отметил, что кибербезопасность играет важную роль в финансовой и банковской системе.
По его словам, созданы органы по кибербезопасности, и в министерстве предпринимаются усилия для разработки национальной стратегии, поддерживающей инициативы в этом направлении.
Гулузаде отметил, что важно ускорить цифровую трансформацию банков.
Он добавил, что стартапы играют важную роль в развитии финансовых технологий.
Гулузаде сказал, что министерство регулярно финансирует различные стартапы, подчеркнув, что Агентство инноваций играет в этом вопросе главную роль.
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