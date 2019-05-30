В Азербайджане создается национальная стратегия кибербезопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на международном саммите Monex Caspian.

Гулузаде отметил, что кибербезопасность играет важную роль в финансовой и банковской системе.

По его словам, созданы органы по кибербезопасности, и в министерстве предпринимаются усилия для разработки национальной стратегии, поддерживающей инициативы в этом направлении.

Гулузаде отметил, что важно ускорить цифровую трансформацию банков.

Он добавил, что стартапы играют важную роль в развитии финансовых технологий.

Гулузаде сказал, что министерство регулярно финансирует различные стартапы, подчеркнув, что Агентство инноваций играет в этом вопросе главную роль.