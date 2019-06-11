За активное внедрение инноваций в банковской сфере ведущий корпоративный банк Азербайджана - Pasha Bank - включен по итогам прошлого года в список "Самых инновационных банков в сфере малого и среднего бизнеса в странах СНГ и Кавказа". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на банк.

Награждение банка премией состоялось в рамках V ежегодной международной банковской конференции в Тбилиси, организованной международным банковским сообществом SME Banking Club.

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса Pasha Bank Александра Головко, получение этой награды является заслуженным признанием достигнутых результатов и правильного вектора развития МСБ-банкинга.

"За последний год мы не только расширили спектр предлагаемых продуктов и услуг, упростили доступ и увеличили финансирование малого и среднего бизнеса в 2 раза, а также предоставили новые технологические решения для бизнеса. Так, Pasha Bank впервые в стране предоставил удобное решение - корпоративную карту Tacir Card, а также новый подход в расчетно-кассовом обслуживании - тарифные пакеты. Уже сегодня индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют возможность открыть счет в режиме онлайн за 5-10 мин. Осознавая, что сектор малого и среднего бизнеса является одним из важнейших драйверов развития экономики, его обслуживание и предоставление удобных и инновационных решений является для Pasha Bank одним из приоритетных направлений деятельности на ближайшие годы", - подытожил Головко.

Главной темой конференции, в работе которой приняли участие ведущие финансовые институты региона, стала "Трансформация банков, цифровой банкинг, финансирование малого и среднего бизнеса, инновации и маркетинговые стратегии".

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