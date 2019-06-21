Впервые на азербайджанском рынке ведущий корпоративный банк страны - PASHA Bank - предоставил для местных предпринимателей кассовые аппараты нового поколения.

Главным преимуществом "Smart кассы" является полное соответствие требованиям, предусмотренным в рамках запланированных в налоговом законодательстве изменений, в том числе по передаче информации обо всех проводимых операциях в режиме онлайн напрямую в министерство налогов.

Предоставляемый PASHA Bank компактный кассовый аппарат "Smart касса" сочетает в себе 3 функции: функцию кассы, платежного терминала и печати чеков. Новое устройство позволяет подключать любую дополнительную торговую периферию (сканер, весы и т.д.), а предустановленное кассовое программное обеспечение позволяет заносить в память устройства всю необходимую информацию по предоставляемым товарам/услугам. Посредством кассового терминала предприниматель может проводить как традиционные операции с использованием наличности, так и операции по безналичному расчету. "Smart касса" также хранит в памяти всю необходимую информацию по совершённым транзакциям и избавляет кассира от необходимости проводить операции с кассой и POS-терминалом по отдельности, что упрощает обслуживание клиентов.

По словам члена правления, Главного операционного директора PASHA Bank Джалала Оруджева, использование кассовых аппаратов "Smart касса" открывает перед бизнесменами массу дополнительных конкурентных преимуществ.

"Используя готовое решение от PASHA Bank, местные предприниматели смогут в значительной степени усовершенствовать контроль над системой учета проведения операций и оптимизировать расходы. Мы уверены, что "Smart касса" быстро завоюет популярность у предпринимателей, ввиду чего PASHA Bank готовит запуск расширенного пакета дополнительных сервисов для бизнесменов, в числе которых возможность управления товарными остатками, установление скидок на товары и их учет, составление универсальных отчетов и пр. Одним словом, бизнес постоянно будет под контролем его владельца", - подытожил Дж. Оруджев.

Предлагаемые PASHA Bank кассовые аппараты нового поколения "Smart касса" идеально подходят для объектов торговли и услуг (небольшие магазины, пункты общественного питания и т.д.), а также являются выгодным решением для курьерских служб и организаций выездной торговли, так как функционируют посредством SİM-карты или Wi-Fi соединения. Уже сейчас кассовый аппарат нового поколения можно использовать в качестве POS-терминала с последующим запуском кассового модуля с момента вступления в силу изменений в налоговом законодательстве Азербайджана.

С учетом предполагаемых объемов проводимых операций, PASHA Bank предлагает приобретение кассовых аппаратов "Smart касса" для своих целевых клиентов на льготных условиях, вплоть до предоставления оборудования на бесплатной основе.

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