Руководствуясь принципом "Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами", PASHA Bank представил новую инновационную услугу Online Bank для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



В рамках разработки сервиса Online Bank было организовано 5 фокус-групп, а также проведено свыше 150 интервью с клиентами и более 200 практических тестов системы. В ходе встреч с клиентами были определены и приняты во внимание все ключевые трудности, с которыми сталкиваются пользователи удаленного решения в повседневных банковских операциях.



Разработанный для обеспечения максимального комфорта и скорости проведения операций, в новом сервисе Online Bank, наряду с проведением операций по счетам, предоставлением выписок и оптимизацией процесса проведения платежей, впервые в стране стала доступна услуга онлайн-заказа зарплатных карт.



В новом сервисе Online Bank доступны также следующее опции:

- получение Клиентом на регулярной основе информации о последних действиях и всех нововведениях на "Главной странице", разработанной по формату новостных разделов социальных сетей;

- быстрый поиск и повторное выполнение любых операций по названию или любым другим параметрам;

- проведение наиболее частых оплат в автоматизированной форме;

- многократное ускорение исполнения локальных и международных платежей с помощью загрузки договоров/инвойсов;

- возможность единовременной выгрузки выписок с нескольких счетов и др;

По словам председателя правления и главного исполнительного директора PASHA Bank Талеха Кязымова, цифровые продукты и услуги разрабатываются при активном участии клиентов, в результате чего банк представляет на рынке инновационные продукты, полностью отвечающие их потребностям.

"Оцифровка банковских услуг и продуктов является актуальной темой на сегодняшний день, и к концу Стратегии развития, охватывающей 2018-2020 годы, PASHA Bank планирует стать первым цифровым банком Азербайджана. В рамках нашей цифровой трансформации мы предоставили своим клиентам новый сервис Online Bank, которым в настоящее время пользуются более 1 100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Большинство наших клиентов высоко оценивают уровень нового сервиса Online Bank, что является для нас самым важным показателем успешности деятельности в выбранном нами векторе развития", - подытожил Т. Кязымов.

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