По состоянию на 1 января 2019 года количество наемных работников в экономике страны, увеличившись на 1,8 процента, превысило 1,55 миллиона человек.

884,5 тысячи из них были заняты в государственном, а 667,2 тысячи - частном секторе. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Из общего количества работающих 21,6 процента трудятся в сфере образования, 18,5 процента - торговли, 13,6 процента - промышленности, 8,5 процента - области здравоохранения и социальных услуг, семь процентов - государственного управления и обороны, 6,8 процента - строительства, 4,6 процента - транспорта и складирования.

3,5 процента работающих были заняты профессиональной, научной и технической деятельностью, 3,3 процента работали в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств, 1,6 процента - финансов и страхования , а 11 процентов - других секторах экономики.

В 2018 году среднемесячная номинальная заработная плата в стране выросла на 3 процента, по сравнению с предыдущим годом, и составила 544,6 маната. Среднемесячная номинальная заработная плата была выше в сфере финансов и страхования, профессиональной, научно-технической, информационно-коммуникационной деятельности, строительном секторе, а также в сфере транспорта и складирования.

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