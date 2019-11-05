Поселок "Нефтяные камни", пройдя долгий путь, сегодня превратился в гигантский производственно-жилой комплекс, играющий важную роль в нефтедобывающей отрасли Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, на "Нефтяных камнях" за время существования пробурено около двух тысяч скважин и установлено 333 производственные площадки, проложено 200 километров эстакады и 100 километров нефтегазопроводов и водопроводов, сообщил во время медиа-тура, посвященного 70-летию Нефтяных камней, пресс-секретарь азербайджанской государственной компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Касаясь вопросов об объемах добычи, Ахмедов рассказал, что за 70-летний период с месторождения Нефтяных камней было добыто 176 миллионов тонн нефти (186 миллионов вместе с месторождением "Palçıq pilpiləsi") и около 13,6 миллиарда кубометров природного газа (14,3 миллиарда соответственно).

За 9 месяцев 2019 года добыто 790 тысяч тонн нефти, 72 миллиона кубометров газа, отметил пресс-секретарь компании.

"В настоящее время остаточные запасы на месторождении составляют 210 миллионов тонн, а извлекаемые запасы 18-20 миллионов тонн", - подытожил Ахмедов.

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