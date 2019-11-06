Чтоб находить нас было легче легкого ТуранБанк изменил названия своих филиалов, функционирующих в Баку, переименовав их в соответствии с названиями районов, на территории которых они расположены.

Таким образом филиал "Ясамал", функционирующий на улице Низами 53 теперь будет называться филиалом "Мяркяз". Он расположен недалеко от Центрального универмага и работает круглосуточно. Также были изменены названия филиала "Нур", который находится около метро "Нефтчиляр", и он стал называться филиалом "Нефтчиляр", филиал "Баку", расположенный около станции метро "28 Мая", стал филиалом "28 Мая", филиал "Сахиль", расположенный около метро "Гянджлик", стал филиалом "Гянджлик", и, наконец, филиал "Насими", расположенный около парка "Ясамал", стал называться филиалом "Ясамал".

Отметим, что по всей стране ТуранБанк обслуживает граждан в 16 филиалах. Более подробно о филиалах вы можете узнать на сайте банка.

Также более подробную информацию можно приобрести, позвонив на номер информационного центра Банка "935" или на WhatsApp номер 050 268 72 22.

Вы так же можете найти нас в социальных сетях Linkedin, Instagram и Facebook, просматривать наши новости, обмениваться с нами информацией и задавать интересующие вас вопросы.

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