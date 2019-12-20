Все энергетические проекты Азербайджана - значимые проекты века.

Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказал Главный координатор Парламентского союза Тюркского мира, экс-посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж, передает Day.Az.

Он сообщил, что строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан через Турцию по инициативе Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева братская страна приступила к реализации ряда крупных проектов.

"Это газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, называемая "Шелковым путем" железнодорожного сообщения, и четвертый крупный проект - Трансанатолийский газопровод - TANAP", - сказал Кылыдж.

Дипломат подчеркнул, что TANAP - действительно грандиозный проект, и в случае если к нему присоединятся Туркменистан и Казахстан, он станет проектом всего Тюркского мира.

Отметим, что 30 ноября 2019 года в турецком поселке Ипсала провинции Эдирне состоялась церемония открытия соединения TANAP с Европой

ТANAP, по которому добытый в месторождении "Шахдениз-2" природный газ будет транспортироваться в Турцию и из этой страны в Европу, является составной частью проекта "Южный газовый коридор". На границе Турции с Грузией TANAP присоединяется к Южно-Кавказскому трубопроводу, а на границе с Грецией - с Трансадриадическим газопроводом (ТАР). Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, протяженностью 1810 километров, составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, и в перспективе есть возможность увеличить этот показатель до 31 миллиарда кубометров.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 58 процент, Botaş - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Напомним, что пуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию. С 30 июня и до конца октября объем поставок газа по TANAP составил 3,08 миллиарда кубометров.