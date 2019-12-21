Коренные реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане под руководством главы государства в различных сферах, в рамках диверсификации национальной экономики и усиления ненефтяного сектора, способствовали возрождению важнейшей отрасли сельского хозяйства - хлопководства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Известно, что пиковый период развития хлопководства пришелся на 70-80 годы прошлого века, но в последующее время этой отрасли уделялось меньше внимания. Как следствие этого, площади посевов сократились до 18 тысяч гектаров, а производство хлопка-сырца составило всего 30 тысяч тонн.

Кстати, в тот же период аналогичная ситуация сложилась в некогда традиционных отраслях, таких как чаеводство, виноградарство, табаководство.

Позже соответствующие меры по стимулированию развития хлопководства были приняты после выдвижения правительством Азербайджана задач по увеличению площади хлопковых посевов.

В рамках государственной поддержки развития хлопководства в Азербайджане за каждый килограмм хлопка-сырца, проданного перерабатывающим предприятиям, производителям хлопка были выделены субсидии.

Как следствие этих шагов, возрождение хлопководства в Азербайджане реализуется за счет расширения посевных площадей и повышения урожайности хлопчатника с одного гектара.

Переломным годом в производстве хлопка в Азербайджане стал 2016-й, когда страна превысила планы по сбору хлопка на более чем 23%. Тогда сбор хлопка по итогам года достиг 86,327 тысячи тонн, что в 2,5 раза выше показателя за 2015 год (35,192 тысячи тонн). Наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе. Последующие годы показали, рост в развитии хлопководства. К примеру, в 2017 году хлопок выращивали в 22 районах страны, а посевы хлопчатника заняли свыше 136 тысяч гектаров, что значительно превысило площадь земель, отведенных под хлопок в 2016 году (50 тысяч гектаров) и в 2015 году (18,7 тысячи гектаров).

В 2018 году в Азербайджане были собраны 193 892 тонны хлопка, а средняя урожайность составила по итогам минувшего года 14,6 центнера с гектара. В общей сложности в 2018 году хлопок был посеян в 22 регионах Азербайджана. Самая высокая урожайность была зафиксирована в Самухском (21,77 центнера с гектара), Бардинском (21,26), Тертерском (20,59) и Агджабединском (20,34) районах. По итогам 2018 года было собрано 260 тысяч тонн хлопка.

При этом 108 641 тонна собранного хлопка пришлась на долю ЗАО "Коммерческое производство MKT", 43 880 тонн - ЗАО "Азерпамбыг", 25 936 тонн - ЗАО "П-Агро", 9960 тонн - ЗАО "Агро-Аз" и ЗАО "Goran Cotton", 5474 тонны - на частные посевы.

Помимо этого, в Азербайджане было предложено повысить закупочную цену хлопка-сырца, и как следствие этого на встрече руководства министерства экономики с компаниями-производителями хлопка было достигнуто соглашение о повышении закупочной стоимости тонны хлопка-сырца на 100-110 манатов по каждому виду.

В результате в 2018 году закупочная стоимость тонны хлопка-сырца была запланирована на следующем уровне:

- за хлопок первого сорта - 600 манатов (ранее 500 манатов);

- за хлопок второго сорта - 580 манатов (ранее 470 манатов);

- за хлопок третьего сорта - 540 манатов (ранее 440 манатов);

- за хлопок четвертого сорта - 500 манатов (ранее 400 манатов).

В нынешнем году, в этой важной сфере сельского хозяйства достигнут рекордный показатель. С начала 2019 года собрано 294 тысячи тонн хлопка, урожайность с каждого гектара составила в среднем 29,4 центнера, что наглядно подтверждает эффективность государственной политики Азербайджана.

Согласно прогнозу, к 2022 году в рамках выполнения "Государственной программы по развитию хлопководства в Азербайджане на период 2017-2022 годов", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 13 июля 2017 года, производство хлопка-сырца планируется увеличить до 500 тысяч тонн. Но и это не все. В рамках работ по производству хлопковой продукции в 2019 году планируется создать агропарк в Бардинском районе. Реализация этого проекта уже начата.

Помимо этого есть заметные продвижения и в направлении экспорта.

Так, за первые десять месяцев текущего года Азербайджан экспортировал хлопок-сырец на 90,5 миллиона долларов.

В хлопковой промышленности Азербайджан сотрудничает с такими странами, как Турция, Греция, Китай и Австралия, что открывает серьезные возможности, в том числе для производства и экспорта текстильной продукции.

Текстильная отрасль в Азербайджане, особенно в последние два года, стабильно развивается. К примеру, крупный производитель текстиля - компания Gilan Tekstil Parkı, использующая выращиваемый в Азербайджане хлопок в качестве сырья для производства своей продукции, налаживает экспорт на внешние рынки. На базе текстильного парка Gilan, приступившего к деятельности в 2012 году в Сумгайыте, действуют ткацкая, красильная и швейная фабрики, в производстве которых в том числе используется хлопковая продукция. Государство уделяет большое внимание развитию текстильной индустрии. К примеру, на строительство трех фабрик на территории текстильного парка общей стоимостью 46 миллионов манатов, Национальным фондом поддержки предпринимательства при министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 15 миллионов манатов.

Говоря о достижениях в этой сфере сельского хозяйства, несколько преждевременно полагать, что хлопководство принесет в сжатые сроки экономике Азербайджана миллиарды долларов.

Но, очевидно, что стимулирование развития этой отрасли уже дает положительные результаты и не только способствует обеспечению внутреннего спроса и выходу на внешние рынки, но и развитию текстильной индустрии, что вкупе сулит стабильный приток инвестиций в государственный бюджет и значительное снижение зависимости национальной экономики от нефтяного сектора.