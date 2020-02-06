Заключительная речь Президента Ильхама Алиева на конференции, посвященной итогам первого года осуществления "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах", станет мощным стимулом для усиления экономики Азербайджана, а также еще больше повысит доверие граждан к проводимой внутренней политике государства.

В очередной раз Президент Азербайджана расставил четкие приоритеты государственной политики, подвел итоги минувшего года в экономической и политической жизни страны, озвучив целый ряд важных идей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своей содержательной речи глава государства выделил новые цели и задачи, которые предстоит решить в ближайшее время, причем в различных отраслях экономики. Особенно примечательным в выступлении главы государства был озвученный им жесткий месседж в адрес бизнес-сообщества и чиновников, который по своему содержанию является базовым среди всех озвученных директив. Президент однозначно заявил, что для выхода национальной экономики на более новый и качественный уровень необходимо в первую очередь повысить эффективность борьбы с теневой экономикой.

Глава государства акцентировал внимание на том, что проблему необходимо устранять, подчеркнув, что теневой экономике, как и самоуправству чиновников, должен быть положен конец. Это должны принять во внимание как предприниматели, так и чиновники, которым в первую очередь адресовано это жесткое предостережение.

В целом, все идеи, озвученные главой государства, направлены на поддержку и укрепление национальной экономики и интересов граждан Азербайджана безотносительно социального статуса.

Президент назвал позитивной динамику развития национальной экономики, отметив, что в минувшем году, вследствие масштабных реформ в различных отраслях производства, были достигнуты хорошие результаты.

Было отмечено, что в результате проведенных реформ экономика Азербайджана по итогам минувшего года выросла на 2,2 процента, промышленное производство - на 1,5 процента, ненефтяной сектор - более чем на 14 процентов, запущены в эксплуатацию гигантские промышленные предприятия, улучшилась бизнес среда.

Разумеется, все эти успехи были достигнуты в результате реформ и преобразований, которые продолжаются и сегодня в различных сферах экономики.

Глава государства не обошел вниманием также и отчеты международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка, отметив, что в отчете Doing Business Азербайджан в прошлом году был включен в число двадцати самых реформаторских стран.

Особого внимания заслуживает еще одно положение, озвученное главой государства о том, что Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции. Пожалуй это один из самых ключевых моментов выступления главы государства, провозглашающий курс на масштабный рост объемов производства и выход национальной продукции на внешние рынки.

Между тем, факт уверенного развития промышленного производства в стране подтверждают экономические показатели. К примеру, в прошлом году рост в этом секторе составил более 14 процентов и это далеко не предел. Как раз, говоря о положении дел в этой сфере, глава государства акцентировал внимание на некоторых важных аспектах.

"Считаю, что преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности. Государственным органам также необходимо уделять внимание данной сфере. Льготные кредиты также должны направляться эту сферу. Пусть предприниматели и сами проявляют больше внимания к ней. Мы должны все делать последовательно. Конечно, мы заготавливаем, экспортируем нашу плодоовощную продукцию. Экспорт растет, прекрасно. Но переработанные товары стоят дороже. Следует создать стоимостную цепочку. Поэтому считаю, что особое внимание в сельском хозяйстве надо уделять перерабатывающему сектору",- сказал глава государства.

С этой точки зрения уместно отметить, что еще одним знаковым событием для Азербайджана стало создание в рамках Давосского всемирного экономического форума регионального центра в Баку, что особо отметил в своем выступлении глава государства.

"Давосский всемирный экономический форум является форумом номер один в мире, выше нет. Это - номер один как в политической, так и экономической сфере, и избрание Азербайджана в качестве центра на Южном Кавказе, в Средней Азии, конечно же, является большим событием. Я и президент Форума подписали протокол о намерениях, начнется работа и Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции. Как Давосский форум считает нас лидером, мы должны стать лидером", - заявил азербайджанский лидер.

Было отмечено, что коренные реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане в различных сферах, в рамках диверсификации национальной экономики и усиления ненефтяного сектора, способствовали возрождению традиционных отраслей сельского хозяйства - хлопководства, виноградарства, табаководства.

Примечательно, что стимулирование развития этих отраслей уже дает впечатляющие результаты, способствует обеспечению внутреннего спроса и выходу на внешние рынки, что в свою очередь вызывает приток инвестиций в государственный бюджет и значительное снижение зависимости национальной экономики от нефтяного сектора.

Азербайджан сегодня по праву считается лидером в регионе Южного Кавказа и гарантом энергетической безопасности Европы. Этот факт сегодня признают региональные игроки и мировые державы. Успехи Азербайджана, достигнутые на внешнеполитической арене, неоспоримы и в этом, безусловно, весомый личный вклад Президента Ильхама Алиева. Нынешний Азербайджан - это независимое государство, которое придерживается сбалансированной внутренней и выверенной внешней политики. По сути, этот принцип составляет основу государственной стратегии Азербайджана, которая ориентируется исключительно на интересы азербайджанского народа. Этот фундаментальный критерий звучит в каждом выступлении Президента Ильхама Алиева, подтверждая тем самым, что человеческий фактор всегда находится в центре внимания Азербайджанского государства.