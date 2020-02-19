В Бакинском дворце спорта 20-22 февраля пройдет выставка "Partners and Business". Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), передает Day.Az.

На выставке, проводимой при совместной организации Агентства по развитию МСБ, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), "Kapital Bank" и ООО "Marsol", будут представлены продукция и услуги порядка 150 местных компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Выставка нацелена на более широкую презентацию азербайджанских компаний, расширение возможностей их выхода на рынок, развитие бизнес-партнерства между местными компаниями, налаживание новых связей сотрудничества.