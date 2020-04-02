Каждая из антикризисных программ положительно скажется на экономической и социальной стабильности в Азербайджане

Мировая экономика недавно сталкивалась с несколькими кризисами, однако нынешняя ситуация очень отличается по своей природе.

Об этом в интервью Day.Az сказал эксперт в налоговой сфере Фариз Ядигаров.

"Главной темой повестки дня во всем мире сегодня, в том числе, и в нашей стране, является угроза коронавируса. Эта угроза, как и во многих областях, оказывает негативное влияние на мировую экономику в целом. Если мы раньше могли указать на политические, экономические или социальные факторы на международном уровне как на основную причину предыдущих экономических кризисов, угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня, является одним из нетрадиционных факторов, к которым мы не привыкли. Как правило, государства обычно принимают определенные превентивные меры для создания адекватного иммунитета против традиционных воздействующих факторов. Однако ситуация с пандемией, которую очень сложно контролировать в нынешней ситуации, заставляет государства предпринимать более гибкие и адекватные шаги. Особенно здесь важен комплексный подход", - считает эксперт.

Как заявил наш собеседник, в последнее время правительство Азербайджана приняло большое количество краткосрочных и долгосрочных проектов и программ в экономической и социальной сферах, и работа в этом направлении продолжается.

"Эта неожиданная ситуация, с которой мы столкнулись с начала 2020 года в результате известных факторов, естественно, заставляет правительство предпринимать более серьезные, продуманные и оперативные шаги. В связи с этим следует особо отметить указ "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции", подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В соответствии с указом были разработаны программы по оказанию государственной поддержки различным секторам экономики, включая предпринимательство, и ведется работа по их реализации", - напомнил Ядигаров.

Эксперт добавил, что объем программ охватывает следующие 10 областей на общую сумму 2,5 миллиарда манатов, что эквивалентно 3% от ВВП страны (в прошлом году данный показатель составлял 81,681 миллиона манатов):

1. Программа финансовой поддержки для выплаты заработной платы работникам, трудящимся в сферах, пострадавших от пандемии (во избежание сокращения рабочих мест);

2. Программа финансовой поддержки для индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в районах, затронутых пандемией (для защиты рабочих мест);

3. Программа налоговых льгот, преференций и отпусков для хозяйствующих субъектов, действующих в сферах, затронутых пандемией;

4. Программа кредитно-гарантийной поддержки вновь выданных банковских кредитов предприятиям, работающим в сферах, затронутых пандемией;

5. Программа кредитно-гарантийной поддержки существующего кредитного портфеля хозяйствующих субъектов, действующих в сферах, пострадавших от пандемии;

6. Социальный пакет для поддержки финансового положения населения;

7. Программа поддержки обучения для студентов из социально уязвимых семей;

8. Программа финансовой поддержки механизма ипотечного и кредитного обеспечения;

9. Программа поддержки коммунальных платежей за потребление электроэнергии населением;

10. Программа поддержки жизненно важных пассажирских перевозок.

"Как видно, эти программы являются многонаправленными и охватывают большинство экономических и социальных областей, затронутых этой проблемой. Кроме того, учитывая оперативную подготовку этих документов, следует дать высокую оценку с точки зрения как выявленных областей, так и мер, которые необходимо принять в соответствующих сферах", - подчеркнул Ядигаров.

Эксперт добавил, что благодаря первой программе станет возможным финансово помочь свыше 304 000 сотрудников, работающих в различных секторах в 20 сферах деятельности, среди которых торговля, сфера услуг, промышленность и др.

"В сложившейся ситуации такой шаг со стороны государства жизненно важен для этих субъектов. В подобных кризисных ситуациях некоторые хозяйствующие субъекты принимают поспешные решения на основе своих первоначальных эмоциональных рефлексов. И, к сожалению, одним из первых шагов, предпринятых в этом направлении, является сокращение численности работников. Однако государство учитывает этот чувствительный момент и приняло профилактические меры в этом отношении, что является похвальным", - полагает наш собеседник.

В целом, продолжил Ядигаров, каждая из вышеперечисленных программ должна оцениваться как с точки зрения поддержания общей экономической и социальной стабильности в стране, так и с точки зрения предотвращения попадания предприятий в глубокий кризис.

"Подчеркивая важность и значимость этих программ, хотел бы отметить, что принятие соответствующих программ является первой частью работы. Основным вопросом является правильная реализация этих программ. Потому что от этого зависит эффективность этих мер", - заявил он.

С другой стороны, добавил наш собеседник, на предприятиях лежит большая нагрузка.

"Предприниматели как движущая сила экономики должны понимать свои обязанности в сложившейся ситуации и адекватно реагировать на общественные вызовы в реальной ситуации, а, главное, не злоупотреблять преимуществами, предоставляемыми государством при реализации этих программ. Поскольку нынешняя ситуация является результатом исключительной и общей угрозы, ее устранение возможно только в результате общей воли, общих усилий и, наконец, единства государства и общества", - заключил Фариз Ядигаров.

Абдул Керимханов