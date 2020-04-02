Срок действия всех просроченных платежных карт продлевается

Ассоциация банков Азербайджана выступила с заявлением, исходя из объявления руководством страны о приоритетности задачи охраны здоровья населения в Азербайджане, а также соответствующих решений Оперативного штаба при Кабинете министров в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в странах мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по решению Президиума Ассоциации, срок действия всех просроченных платежных карт должен быть продлен как минимум на один месяц с учетом возможностей внутренней структуры банков и норм безопасности.

Как сообщается, продление срока действия банковских карт будет проводится в одностороннем порядке, то есть со стороны банков, и гражданам для этого не нужно будет их посещать.