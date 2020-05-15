Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики» (R)

Несмотря на начавшийся в мировой экономике и финансовой сфере спад, AccessBank Azerbaijan завершил первый квартал года с прибылью. Руководство банка верит в то, что банк успешно пройдет ситуацию, связанную со снижением деловой активности на рынке и в очередной раз подтвердит устойчивость и жизнеспособность своей бизнес-модели. Об этом и о влиянии пандемии коронавируса на банк и финансовую систему в целом, подробно рассказала Интерфакс-Азербайджан первый заместитель председателя правления AccessBank-a Евгения Гашикулина

Госпожа Гашикулина, как вы оцениваете итоги первого квартала? Насколько они устраивают руководство банка?

Я бы хотела отметить вначале итоги прошлого года, чтобы сформировалась общая картина. Прошлый год был гиперактивным для банка. Была проведена капитализация, в результате которой у банка появились новые иностранные акционеры. Хотя у банка всегда были иностранные акционеры, в этот раз список тяжеловесов пополнился, - помимо Международной Финансовой Корпорации в новый состав вошли Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк и ряд других крупных международных организаций. Помимо этого, AccessBank активно увеличивал свою депозитную базу. В то время как рост депозитов в общем по банковскому сектору был достаточно умеренным, у нас он вырос более чем на 160 млн. манат, и мы заняли по этому показателю одну из лидирующих позиций на рынке.

Банк активно вырос и по микрокредитованию - нашему ключевому сегменту и рост существенно превысил те показатели, которые мы заложили в бизнес-план. Кроме того, последний квартал прошлого года уже был для банка прибыльным, что стало существенным шагом после рекапитализации.

Учитывая все это, на 2020 год мы ставили амбициозные цели. Год мы начали активнее, чем планировали. В первом квартале мы заработали прибыль в размере 2,5 млн. манат, что существенно превысило плановый показатель. Планы базировались на том, что первые месяца года являются несезонными c точки зрения бизнеса, и ожидали определенного снижения активности кредитования. Но, на практике в первые два месяца 2020 года мы выросли на 14 млн. в микросегменте, объем непроцентных доходов был выше, чем планировалось и соответственно мы заработали хорошую прибыль. В начале марта мы были абсолютно уверены, что перевыполним все наши планы, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. После активных первых двух месяцев, с середины марта кредитование начало ослабевать и поэтому мы, конечно же, не достигли того объема кредитного портфеля, который мы планировали. Но при всем этом общий рост за квартал неплохой.

А как обстоят дела с депозитным портфелем?

В связи с тем, что выдачи кредитов в AccessBank на 98% осуществляются в манатах, наша депозитная база также сконцентрирована в манатах. Так на начало года уровень долларизации в банковской системе превышал 50%, в то время как у нас он был только 30%. Ажиотаж среди населения в марте, вызванный падением цен на нефть, произвел сильное давление на конвертацию во всех банках, в результате чего банковская система в целом понесла определенные потери. Так как в нашей структуре депозитов существенно преобладали манаты, значительно выросли запросы на конвертацию. Совокупно в марте мы сконвертировали 40 млн. манатных вкладов в доллары. В апреле ситуация уже стабилизировалась - население несколько успокоилось, в чем сыграла определяющую роль политика государства. Поэтому по депозитам мы уже ожидаем рост в мае и июне.

Стоит подчеркнуть, что никакого дискомфорта с точки зрения ликвидности банк не испытывал, мы всегда поддерживаем избыточную ликвидность, к тому же наши внутренние риск-нормативы достаточно консервативны. Ограниченный объем конвертации определялся валютной позицией банка, доминированием манатных активов.

AccessBank всегда был наиболее активен именно в рамках кредитования малых бизнесов и микрозаймов. Как сейчас обстоят дела со структурой кредитного портфеля? Насколько ситуация повлияла на качество портфеля?

Структура кредитного портфеля у нас сохраняется практически без изменений. У нас около 90% портфеля - это бизнес-кредиты. Сейчас политика банка направлена на активную коммуникацию с клиентами. Мы пытаемся быть рядом с клиентами и активно реструктуризируем наш портфель. AccessBank одним из первых четко выразил свою позицию - мы начали процесс реструктуризации кредитов еще в марте. В середине марта мы предложили нашим клиентам все возможные варианты реструктуризации, причем до определенной суммы мы проводили их через наш call-центр. Только за апрель месяц мы провели реструктуризацию кредитов около шести тысяч клиентов на общую сумму свыше 55 млн манат. Думаю, что процесс продолжится в мае и июне, но темпы будут ниже, так как карантинный режим постепенно смягчается.

В целом, мы считаем, что мы реструктуризируем порядка 20% нашего портфеля по микрокредитам. В портфеле по малому и среднему бизнесу этот показатель будет выше - около 50%, потому что здесь мы говорим о более крупных займах и клиентам надо дать определенное время на "раскачку" и "перезапуск" бизнеса. По потребительским кредитам доля реструктуризации очень мала, что можно объяснить отсутствием активных сокращений в целом по стране.

Мы активны в реструктуризации и не видим для себя сложностей в данном вопросе, потому что данный процесс не создает никакого давления на ликвидность. Объем ежемесячно погашающихся кредитов сейчас превосходит спрос в кредитовании.

Нам важно, чтобы клиенты восстановились и продолжили свою деятельность. Со многими из них банк работает уже очень давно; вместе мы прошли долгий путь, пережили и более сложные времена. Мы рядом с нашими клиентами, в частности благодаря нашим акционерам. У нас очень сильные акционеры - у большинства из них разработаны отдельные программы помощи мировой экономике. На сегодняшний день у AccessBank уже есть субординированные долги от акционеров и часть условного капитала, что в совокупности составляет порядка 44-45 млн манат, которые в случае надобности могут стать дополнительным вливанием в капитал.

Вы уже начали рассказывать о влиянии коронавируса на деятельность банка. Хотелось бы поподробнее узнать, что же еще изменилось в деятельности и жизни банка в связи с пандемией и карантинным режимом?

В первую очередь я бы начала с режима работы. В марте только 30% сотрудников головного офиса приходило на работу, остальные 70% - работали удаленно. В филиалах же этот коэффициент был в районе 50%. Мы максимально соблюдали все меры социального дистанцирования, включили все возможные меры безопасности для того, чтобы оградить наших сотрудников и клиентов от какой-либо возможности заражения. Мы предоставляем всем нашим сотрудникам всевозможные дезинфицирующие средства, маски, перчатки и т.п.

Многие делают акцент на отрицательных последствиях. Но стоит отметить, что коронавирус подстегнул развитие цифровых технологий в банковской сфере страны. Все те технологии, которые давно обсуждались, разом начали быстро внедряться, так как было необходимо дистанционно обслуживать клиентов. До эпидемии мы не думали, что будем делать реструктуризацию кредитов в онлайн режиме. Когда возникла угроза для лиц старше 65 лет, мы поняли, что нужно сделать все, чтобы они получали услуги, не выходя из дома. Те услуги, которые мы законодательно не могли предоставить удаленно, мы осуществляли при помощи курьеров.

Режим изоляции сформировал потребность у населения приобщиться к цифровым технологиям и связанные с этим новые привычки останутся с нами и после снятия режима карантина. Мы верим, что в этом направлении пойдет не только весь банковский сектор, но и вся экосистема - законодательство, интеграция государственных сервисов с нашими платформами и т.д.

Какие проблемы и вызовы, стоящие сейчас перед банковской сферой Вы могли бы отметить, и что необходимо сделать, чтобы преодолеть их?

У банковского сектора Азербайджана еще с прошлого года осталась проблема недостаточности бизнес-кредитования. У каких-то банков это было связано с их стратегией, у каких-то - с объемом рисков, которые банк готов на себя взять. Это, в частности, наш случай - мы бы хотели выдать в прошлом году больше кредитов, но не видели такое количество кредитоспособных бизнесов. На данный момент эта проблема может усугубиться - в связи с тем, что происходит спад деловой активности. Однако шаги, предпринимаемые правительством, помогут преодолеть сложившуюся ситуацию. Программа поддержки правительства по субсидированию и частичному гарантированию кредитов выполняет часть задач, так как является по своей сути разделением рисков. Хотелось бы, чтобы бенефециарами данной программы были все ненефтяные сектора, включая торговлю и определенные услуги. Также мы надеемся на упрощение процедур по акцептованию заемщиков.

Необходимо, конечно, отметить позитивное влияние ряда мер, принятых руководством страны для уменьшения негативного влияния на экономику пандемии коронавируса. Были своевременно разработаны и оперативно претворены в жизнь программы по поддержке бизнеса, понесшего наибольшие убытки от сложившейся ситуации.

Помимо бизнес-кредитования, другим вопросом банковской системы является пересмотр долгосрочного подхода к гарантированию депозитов со стороны Фонда Страхования Вкладов (ADIF). Это замечательный инструмент, который придает стабильность банковскому сектору. Но это и инструмент, который снижает мотивацию клиентов сделать правильный выбор между банками. Люди смотрят только на процентную ставку, - другие параметры, которые раньше играли определяющую роль при выборе банка - прозрачность банка, бизнес модель, структура акционеров, комфортный сервис и т.д. - не играют для клиента большой роли.

Снижение деловой активности сказывается на всех секторах экономики. Это замедление затронуло как бизнесы, так и банковский сектор. Однако любую сложную ситуацию можно преодолеть совместными усилиями. Уверена, что диалог и слаженная работа всех вовлеченных сторон - предпринимателей, банкиров, деловых ассоциаций и государственных структур - поможет пройти сложившуюся ситуацию и выйти из нее с честью.