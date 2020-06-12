"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в период ужесточенного карантина

ПО "Азеригаз" обратился к абонентам с просьбой 14,15 и 16 июня связываться в случае возникновения проблем по номеру call-center 104/185, а также отправлять сообщения на номер (+994 77) 3 104 104 в Whatsapp, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Объединение.

Несмотря на то, что в дни ужесточенного карантина Объединение будет работать с ограниченным числом персонала, будет обеспечено своевременное и безукоризненное выполнение обращений.

Оператор также напомнил абонентам, чтобы они пополнили баланс smart-карточек до 14 июня.

В структуре также подчеркнули, что несмотря на предупреждения, сделанные в предыдущие дни ужесточенного карантина (6 и 7 июня), такие случаи все же имели место быть. Также абоненты, имеющие считывающий прибор (card-reader), могут делать оплату посредством платежных онлайн-порталов.