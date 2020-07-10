Частный сектор станет локомотивом экономики Азербайджана после пандемии

В постпандемический период большую роль в экономике Азербайджана будет играть частный сектор. Частный сектор в условиях рыночной экономики является приоритетом, локомотивом экономического развития.

Об этом сказал в беседе с Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По его словам, государство должно через механизмы стратегического планирования активно поддерживать частный сектор, и эта поддержка должна быть реализована по всем компонентам макроэкономического управления. Это и денежно-кредитная, и налогово-бюджетная, и внешнеэкономическая, и промышленная, и технико-экономическая, и социальная политика. То есть поддержка государства необходима по всем компонентам макроэкономического управления. Экономический рост будет достигаться, в первую очередь, за счет увеличения мощи и повышения конкурентоспособности отечественного частного сектора, подчеркнул экономист.

"Думаю, от стратегического планировании на уровне государства и индикативного планирования на уровне бизнеса будет очень многое зависеть в плане развития нашей национальной экономики. И государство путем адекватного управления макроэкономическим развитием страны может создать ту предпосылку, на основе которой бизнес будет определять свои индикативные целевые параметры и задачи и реализовывать свою деятельность", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева