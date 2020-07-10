https://news.day.az/economy/1252516.html В Баку перечислены пенсии за текущий месяц
В Баку перечислены пенсии за текущий месяц
В Азербайджане началась выплата пенсий за июль, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минтруда.
Согласно сообщению, в Баку уже перечислены пенсии за текущий месяц. Пенсионные средства были переведены на банковские счета пенсионеров.
С 15 по 16 числа текущего месяца пенсии будут выплачиваться в других городах и регионах страны, а также государственным служащим, военнослужащим и сотрудникам спецслужб.
В июле будет обеспечена досрочная выплата пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи.
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