При поддержке Международного Банка Азербайджана приглашены медицинские специалисты из Турции (R)

Один из ведущих банков региона - Международный Банк Азербайджана - оказывает свою поддержку по привлечению группы международных медицинских специалистов для борьбы с пандемией COVID-19. При финансовой поддержке банка и организации Государственного Агентства Обязательного Медицинского Страхования из Турции были привлечены специалисты больниц и медицинских центров Acibadem с целью борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране.

Приглашенные из Турции врачи являются специалистами в сфере лечения упомянутого вируса COVID-19. Также их участие станет поддержкой для самоотверженного труда местных медицинских работников, ведущих продолжительную борьбу с коронавирусом. Это предоставит возможность обмена опытом и применения самых проверенных методик лечения.

Международный Банк Азербайджана изначально стал поддерживать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности. Ранне банк перечислил 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В то же время для корпоративных и индивидуальных клиентов банка были предоставлены инновационные решения, устраняющие необходимость посещать филиалы банка, также для предпринимателей были предоставлены льготные условия на определённые продукты.

Информацию о продуктах и услугах МеждународногоБанка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.