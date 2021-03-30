Весной позаботьтесь об иммунной системе

Независимо от времени года защитная система организма - иммунная система всегда активна. Потому что, человек каждый раз подвергается нашествию вирусов, бактерий, грибков, одним словом различных микробов. Весна приносит людям не только первое тепло, но и ослабляет иммунную систему. Есть факторы, прямо или косвенно влияющие на общее ослабление иммунной системы. Зимой организм функционирует благодаря своим природным ресурсам, которые он накапливает летом и осенью, быстрое распространение вирусов ОРВИ и гриппа заставляет иммунную систему работать особенно усиленно. Также дефицит витаминов и минералов, возникающий в организме в конце зимы, приводит к истощению иммунной системы. Низкая температура окружающей среды, вирусные инфекции, недостаток витаминов и минералов в рационе, недостаток солнечных лучей снижают иммунную защиту организма. Весной многие ощущают это в виде заражения вирусными инфекциями, обострения хронических заболеваний, сонливости, депрессии, переутомления. В межсезонье нередко наблюдается учащение заболеваний органов дыхания и кишечника. Эпидемиологи отмечают, что во время резкого перепада температуры между отрицательными и положительными градусами в течение дня и в период таяния снега вирусы распространяются быстрее.

Иммунная система - это невидимый защитный барьер, который предотвращает попадание в организм патогенных микроорганизмов и борется с ними. Поэтому важно помочь иммунной системе защититься от различных вирусов и бактерий, которые активируются весной.

Чтобы восстановить физическую активность и укрепить иммунную систему весной рекомендуется соблюдать следующее:

- Избегайте напряжения и стресса. И взрослые, и дети должны уделять внимание распорядку дня: важно просыпаться в одно и то же время, нормально питаться, по минимуму использовать компьютер, вовремя обедать, высыпаться.

- Физическая активность. Гулять на свежем воздухе, заниматься фитнесом, плаванием, ездить на велосипеде, аэробика, танцы и т. д.

- Правильное питание. Основная роль в развитии и функционировании иммунной системы принадлежит микрофлоре кишечника. Потому что более 70% иммунных клеток сосредоточено в пищеварительной системе. Поэтому важно защитить микрофлору кишечника, эти "маленькие обитатели" нашего тела - великие защитники организма. Они нейтрализуют болезнетворные микробы, попадающие в организм. Для этого необходимо отдавать предпочтение продуктам, содержащим клетчатку (в том числе пищевые добавки с содержанием инулина, фруктолигосахаридов), молочным продуктам, таким как кефир, йогурт. Употреблять больше фруктов и овощей, уменьшить количество сладкого, пить негазированную воду. Необходимо контролировать баланс белков, жиров и углеводов и есть 3-4 раза в день.

- Для укрепления иммунной системы необходимо принимать витамины и минералы. Недостаток ежедневного приема витаминов с пищей весной создает потребность в приеме витаминов и минералов. В частности, витамин С и цинк помогут укрепить иммунную систему весной, бороться с вирусами и бактериями. Поэтому весной рекомендуется принимать средства, содержащие витамин С и цинк.

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