Азербайджан с партнерами совершат чудо в освобожденном Карабахе

В последнее время, особенно в связи с темой восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий, мы все чаще слышим словосочетание "умное село". Разговор о применении этой концепции в Азербайджане идет давно, но именно освобожденные районы станут местом реализации пилотных проектов в этой области.

Что это такое - "умное село"? Это концепция создания в сельской местности населенных пунктов, где были бы обеспечены не только все условия для комфортного существования и аграрной деятельности, но делалось бы это с внедрением новейших информационных и коммуникационных технологий. И не только. "Умное село" предусматривает применение самых передовых стандартов планирования и градостроительства, создание "умных" систем освещения, тепло и энергоснабжения, транспорта, соответствующей инфраструктуры, соблюдение экологических норм, использование "зеленой энергии".

Концепция "умных сел" была принята на вооружение несколько лет назад в Европе, но там она больше ориентируется на такой компонент, как "умное сельское хозяйство" (Smart farming) - организацию производства и переработки сельхозпродукции с применением автоматизации и роботизации всех процессов. Несколько лет назад в Великобритании успешно был проведен эксперимент, в ходе которого автономная сельхозтехника провела полный цикл работ на поле и успешно собрала урожай без участия человека, и это - далеко не единственный пример, когда работников фермы заменяют роботы.

Модернизируя аграрную сферу по принципу "умного сельского хозяйства", в Азербайджане, тем не менее, не берут за основу подход полной автоматизации. Наоборот, задача создания "умных сел" и "умных" фермерских хозяйств заключается в открытии новых рабочих мест, обеспечении занятости и привлекательности сельской жизни и труда на земле с параллельным внедрением самых передовых аграрных методов и технологий, в том числе дронов и автоматизированных средств. Smart farming позволяет более рационально использовать пахотные земли, пастбища, препятствует истощению почвы и вырубке лесов. То есть немалое значение здесь уделяется вопросам экологии. Кстати, о сохранении природных ландшафтов при восстановлении населенных пунктов и рациональном использовании сельхозугодий говорил и Президент Азербайджана.

26 апреля глава государства совершил поездку в освобожденные Джебраил и Зангилан, где заложил фундамент проекта "умное село" в селе Агалы.

Первый пилотный проект "умное село" охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта будет осуществляться в основном по 5 компонентам. Это - жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства" и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновативных строительных материалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе умных технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и здания объектов общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии. Будет создана вся необходимая инфраструктура, восстановлены посевные площади, и люди смогут вернуться на эти земли и благополучно жить на них.

Одним из важных аспектов, связанных с возрождением освобожденных после освобождения от оккупации территорий Азербайджана является участие в этом процессе иностранных компаний. Глава государства неоднократно уже озвучивал позицию Баку по этому вопросу - мы заинтересованы в сотрудничестве и приглашаем к работам на освобожденных компании всех дружественных республике стран. Свое приглашение Президент Ильхам Алиев еще раз повторил, выступая на днях на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН. "Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга, - сказал он.

Перед Азербайджаном, по его словам, стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции "умный город", "умное село" и "зеленая энергия".

Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста"", - сказал глава государства.

На сегодня компании многих стран уже заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве по проектам в освобожденном Карабахе. Так, в реализации самого первого проекта - "умного села" в Агалы - примут участие специалисты турецкой, китайской, итальянской и израильской компаний.

В ходе презентации проекта Президент Ильхам Алиев побеседовал с их представителями. Из этой беседы можно получить массу интересных подробностей.

Как отметил представитель турецкой компании, их специалистами установлено, что наиболее приемлемой здесь станет система "Архимед" - установка для производства возобновляемой энергии, которая является другом природы. В то же время установка "Архимед", обладающая сертификатом эмиссии диоксида углерода, будет обеспечивать все внутренние потребности "умного села" в электроэнергии, а избыток энергии можно будет продавать за рубеж. Наряду с этим, выходящая из системы горячая вода будет подаваться в сельские дома и отель. "Архимед" - высокоскоростная, высокопродуктивная установка. Она работает бесшумно, обогащает воду кислородом, что очень полезно для рыб и зеленых насаждений. Данная система действует круглосуточно, то есть дольше, чем установки, работающие на солнечной и других альтернативных видах энергии.

Генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan заявил, что компания готова представить в Карабахе все новейшие передовые технологии и в дальнейшем принять участие в развитии "умных сел". Как поставщик ведущих технологий "умный город" и "умное село", компания имеет большой опыт в этой области, у нее более 100 глобальных проектов. Для обеспечения передовых технологий по "умному селу" в Карабахе она доставит в Азербайджан новейшую продукцию и технологии. Так, впервые будет использована технология "Гигабайт AirPON". Прибор AirPON уже представлен вниманию главы государства. Эта очень любопытная технология, позволяющая сократить прокладку фибер-оптических линий с 10 километров до 1 километра, а значит, ускорить процесс и сократить расходы. Компания также займется такими сегментами, как "умное образование", "умное здравоохранение" и "умное сельское хозяйство".

Итальянская компания взяла на себе создание современной технологичной молочной фермы. Учитывая, что с заселением села его жителям потребуются рабочие места, компания рассматривает модель совмещения на первом этапе домов и ферм, которая позволит еще до завершения строительства жилых домов в "умном селе" разместить людей на самой ферме.

Буйволиную ферму на 300-400 голов построят в хозяйстве нового села израильские специалисты. В дальнейшем количество голов планируется увеличить до тысячи. Израильская компания работает с технологиями "умных ферм". Так, компания располагает передатчиками, соединяющими всю ферму с программным обеспечением по анализу данных, что связано с кормлением, здоровьем и дойкой скота. Ферма будет сдана азербайджанской стороне "под ключ", что предусматривает технико-экономическое обоснование, строительство, планирование, подготовку команды работников и импорт скота из Италии. На буйволиной ферме планируется наладка производства сыра моцарелла ди буффало самого высокого качества. Компания также может взять на себя переработку навоза с целью получения из него удобрений и биогаза.

Выслушав представителей компаний-партнеров первого проекта на освобожденных землях, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что успешная реализация данного проекта продемонстрирует твердую волю Баку, связанную со скорейшим возрождением и восстановлением этих территорий. Участие в проекте дружественных нам стран - это действительно хорошее международное сотрудничество, и глава государства уверен, что это лишь первый шаг. "На освобожденных территориях будет много работы. Это - лишь одно село. У нас сотни сел и городов, разрушенных армянскими агрессорами. Сейчас нам нужно их восстановить. Мы должны восстановить их на основе современных стандартов жизни", - сказал азербайджанский лидер.

Одним словом, зарубежные партнеры Азербайджана готовы предложить все лучшее из своего арсенала. Можно не сомневаться, что никому из них еще не доводилось участвовать в проектах, которые осуществлялись бы на освобожденных военным путем после тридцатилетней оккупации территориях. Так же, как наверняка не приходилось видеть подобных разрушений и вандализма. Восстанавливать эти земли придется с нуля, и азербайджанская сторона готова рассмотреть любые интересные предложения, соответствующие заявленным главой Азербайджана стратегическим целям.

Лейла Таривердиева