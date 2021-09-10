https://news.day.az/economy/1378299.html Министры экономики и торговли стран Тюркского совета посетили Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Министры экономики и торговли стран Тюркского совета посетили Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Находящиеся с визитом в Азербайджане министры экономики и торговли стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) посетили Аллею шехидов в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Гости возложили венок к "Вечному огню", а также посетили Монумент турецким воинам.
Отметим, что сегодня в Баку пройдут 10-е заседание и бизнес-форум министров экономики и торговли стран Тюркского совета.
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