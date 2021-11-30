SOCAR Turkey намерена расширить деятельность совместно с bp - Заур Гахраманов
Экономические позиции SOCAR Turkey устойчивы. Компания намерена усилить свою деятельность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей медиа Азербайджана.
Он отметил, что правительства Азербайджана и Турции поддерживают их.
"Планируется вложение инвестиций, а также расширение деятельности в области нефтехимии совместно с bp. Однако эти вложения должны инвестироваться в подходящее время", - заявил Заур Гахраманов.
Он также отметил, что в связи с пандемией невозможно проводить ежегодное планирование.
"Мы уже проводим еженедельное планирование", - добавил генеральный директор.
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