SOCAR Turkey намерена расширить деятельность совместно с bp
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Экономические позиции SOCAR Turkey устойчивы. Компания намерена усилить свою деятельность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции для представителей медиа Азербайджана.

Он отметил, что правительства Азербайджана и Турции поддерживают их.

"Планируется вложение инвестиций, а также расширение деятельности в области нефтехимии совместно с bp. Однако эти вложения должны инвестироваться в подходящее время", - заявил Заур Гахраманов.

Он также отметил, что в связи с пандемией невозможно проводить ежегодное планирование.

"Мы уже проводим еженедельное планирование", - добавил генеральный директор.