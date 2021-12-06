Стремительно растет товарооборот Ирана с Азербайджаном

Товарооборот Ирана с Азербайджаном увеличился на 22,9 процента по стоимости и на 19,7 процента в объеме в течение первых шести месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2021 года) по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года.

Об этом Trend сказал пресс-секретарь таможенной администрации Ирана (IRICA) Рухолла Латифи, передает Day.Az.

По словам Латифи, товарооборот Ирана с Азербайджаном за 6 месяцев составил около 403 тысяч тонн на сумму 234 миллиона долларов.

"Так, за шесть месяцев Иран экспортировал в Азербайджан 389 000 тонн товаров на сумму около 212 миллионов долларов, что на 18 процентов в стоимостном выражении и на 21,6 процента по объему больше по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года. В то же время, за аналогичный период прошлого иранского года данный показатель составил около 320 тысяч тонн товаров на сумму 179 долларов", - добавил официальный представитель таможни.

Пресс-секретарь отметил, что Иран в основном экспортирует в Азербайджан химическую продукцию, строительные материалы, сельскохозяйственную продукцию и так далее.

Латифи также сказал, что Иран импортировал из Азербайджана 13 500 тонн товаров на сумму 22,7 миллиона долларов за 6 месяцев, что на 102 процента больше по стоимости и на 16 процентов меньше по объему по сравнению с тем же периодом прошлого иранского года.

"В то же время, за аналогичный период прошлого иранского года Иран импортировал 16 200 тонн товаров на сумму 11,2 миллиона долларов", - сказал он.

Представитель таможни подчеркнул, что за указанный период Иран в основном импортировал из Азербайджана оборудование и запасные части, продукты питания и текстильные изделия.