Иран готов построить электростанцию вместе с Азербайджаном - иранский министр
Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном.
Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на онлайн-встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мехрабиан отметил, что Иран придает важное значение развитию отношений между Тегераном и Баку.
Он заявил, что совместная техническая комиссия двух стран может усилить сотрудничество по совершенствованию двух гидроузлов (Худаферин и Девичья башня).
"После установки электрических турбин будет производиться энергия, которая станет источником дохода для обеих стран", - сказал Мехрабиан.
Иранский министр отметил, что подключение иранской электросети к российской посредством Азербайджана имеет важное значение для укрепления трехсторонних отношений.
Отметим, что на азербайджано-иранской границе на реке Араз вместимость гидроузлов Девичья башня и Худаферин составляет более 1,6 миллиарда кубометров. Общая мощность ГЭС составит 280 МВт. Эти гидроузлы и гидроэлектростанции создадут возможности для совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз.
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