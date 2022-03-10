Минтруда Азербайджана переведет все свои сервисы в "правительственное облако"

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует полностью интегрировать свои сервисы в "правительственное облако" (G-Cloud). Об этом сообщили Day.Az в минтруда.

В сообщении отмечается, что министерство уже является одним из крупнейших в Азербайджане ведомств, использующих "правительственное облако".

"Многие наши информационные ресурсы уже переведены в "правительственное облако". В настоящее время некоторые сервисы работают напрямую через эту инфраструктуру. Планируется расширить работы по переводу других ресурсов министерства в "правительственное облако". В этом направлении проводится планомерная работа", - сказали в ведомстве.

Отметим, что в 2022 году в Азербайджане для перехода в "правительственное облако" из госбюджета предусматривается выделить девять миллионов манатов.

Эти средства будут направлены на закупку соответствующих лицензий, создание G-Cloud и техподдержку структур, уже подключенных к системе, а также на другие операции.

В Азербайджане в целом предусмотрено перевести в G-Cloud 36 госструктур.