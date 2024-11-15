Кыргызстан пригласил участников COP29 участвовать в строительстве Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан призвал участников COP29 присоединиться региональному проекту Камбаратинская ГЭС-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев на Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Совместный запуск проектов в области возобновляемых источников энергии позволит достичь более эффективного использования и управления водными ресурсами в Кыргызстане и в целом в регионе, обеспечивая производство экологически чистой энергии. Эти меры будут способствовать укреплению энергетической, экологической и продовольственной безопасности не только нашей страны, но и других государств и регионов.

Призываю министров энергетики, представителей международных сообществ и участников конференции присоединиться к региональному проекту Камбаратинская ГЭС-1, расположенному у истоков рек Центральной Азии," - отметил Ибраев.

По его словам, уникальность данного проекта определяет слаженная консолидация усилий всех трех государств - Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана - при поддержке Всемирного банка.

"Уверен, что только скоординированное действие в рамках "зеленой" повестки позволит развиваться каждому и укреплять проекты партнерства между правительствами, частным сектором и МФИ",- подчеркнул министр.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.