https://news.day.az/economy/1707306.html

В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог

В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог по энергетическим инициативам COP29. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется