https://news.day.az/economy/1707306.html В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог по энергетическим инициативам COP29. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог
В рамках Дня энергии, мира, помощи и восстановления COP29 проходит министерский диалог по энергетическим инициативам COP29.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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