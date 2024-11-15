Реакция европейцев показывает, что Баку был услышан

Негативная реакция некоторых стран на Азербайджан исходит из двух факторов. Первый - отсутствие стратегического видения и стратегического мышления и, как следствие, определенные политические проблемы и кризисы в этих странах. Второй - нет координированного подхода к вопросам. Каждая голова выступает за себя.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя реакцию ряда стран на критические высказывания в адрес их неоколониальной политики, прозвучавшие в речи Президента Ильхама Алиева на Саммите лидеров малых островных государств СОР29.

По словам политолога, Франция, Нидерланды, ЕС, лично Жозеп Боррель негативно отреагировали на справедливые слова азербайджанского лидера. Азербайджан обвинили в том, что он, мол, использует площадку СОР29 для достижения политических целей.

"Это не так. Но если даже так, Азербайджан исходит не из собственных национальных интересов, а из интересов ущемленных в своих правах народов. Коллективные права народов малых островных государств нарушены вследствие климатических изменений, вызвавших серьезные проблемы в этих странах. Защита окружающей среды это тоже коллективное право. Неоколониализм и проблемы изменения климата напрямую связаны друг с другом. Ведь не секрет, что те страны, которые до сих пор пытаются сохранять за собой территории, делают это беспощадно и, в первую очередь, с точки зрения экономической выгоды. Есть много фактов, доказывающих, что эксплуатация природных ресурсов в постколониальных странах и на заморских территориях держав осуществляется хищническими и варварскими методами и напрямую воздействуют на окружающую среду.

Честно скажу: я даже рад, что на слова Президента Азербайджана последовала реакция. Это значит, что он услышан, и платформа достигла своей цели. Если бы не было реакции, следовало бы задуматься. А так все идет как надо", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева