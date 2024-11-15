Знаменитый футболист Лионель Месси посетит Азербайджан 10 декабря.

Как передает Day.Az, об этом Axar.az сообщил информированный источник.

Организатором визита Месси в Баку является известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде. В СМИ неоднократно сообщалось, что его связывают близкие семейные отношения с Месси.

Отметим, что организатором визита Роналдиньо, приехавшего в Баку для участия в мероприятии COP29, также был Аднан Ахмадзаде.