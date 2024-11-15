https://news.day.az/sport/1707313.html Месси посетит Азербайджан - подробности и дата Знаменитый футболист Лионель Месси посетит Азербайджан 10 декабря. Как передает Day.Az, об этом Axar.az сообщил информированный источник. Организатором визита Месси в Баку является известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде. В СМИ неоднократно сообщалось, что его связывают близкие семейные отношения с Месси.
Месси посетит Азербайджан - подробности и дата
Знаменитый футболист Лионель Месси посетит Азербайджан 10 декабря.
Как передает Day.Az, об этом Axar.az сообщил информированный источник.
Организатором визита Месси в Баку является известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде. В СМИ неоднократно сообщалось, что его связывают близкие семейные отношения с Месси.
Отметим, что организатором визита Роналдиньо, приехавшего в Баку для участия в мероприятии COP29, также был Аднан Ахмадзаде.
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