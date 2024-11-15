ЦА - стратегический регион для достижения целей по ВИЭ

Центральная Азия является стратегическим регионом для достижения целей по возобновляемым источникам энергии

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом помощник министра иностранных дел ОАЭ Абдулла Балала на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Мы понимаем, что для достижения цели в 11 тераватт возобновляемой энергии к 2030 году необходимы дальнейшие усилия. Это требует значительных инвестиций и расширенного климатического финансирования, направленного на создание соответствующей инфраструктуры и технологий в крупных масштабах, особенно в развивающихся странах. Центральная Азия является стратегическим регионом для преодоления этих пробелов и активизации усилий", - сказал он

По словам А.Балала, COP29 - это возможность коллективно и всесторонне решить финансовые проблемы для эффективного обеспечения справедливого, упорядоченного и равноправного энергетического перехода.

"Это было основным приоритетом в период председательства COP28. И мы рады видеть, как эти усилия продвигаются нашими коллегами здесь, в Баку," - сказал помощник министра

По его словам, частный капитал должен сыграть решающую роль в достижении амбициозных целей, поставленных в отношении развития возобновляемой энергетики.

"Однако мы знаем, что частный капитал движется недостаточно быстро и не в тех масштабах, которые необходимы, особенно на развивающихся рынках и в развивающихся странах. Решения и капитал существуют, но проблема заключается в согласовании рынков, политики, и экономик для быстрой реализации этих решений и обеспечения поддержки тех, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.