Казахстан привлечет миллиарды долларов инвестиций

Общий объем инвестиций в соглашениях, достигнутых Казахстаном на полях COP29, составит около 3,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Казахстан нацелен на активное развитие зеленой энергетики и достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Одним из перспективных направлений в Казахстане является развитие возобновляемой энергетики и строительство объектов ветрогенерации. На полях COP правительство Казахстана и правительство КНР подписали соглашение о реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии. Также были подписаны инвестиционные соглашения по реализации крупных проектов ВИЭ с компанией Masdar.

Ожидается, что общий объем инвестиций в этих проектах составит около 3,7 миллиарда долларов США. С учетом мировых трендов достижения углеродной нейтральности Казахстан отдает приоритет сбалансированному и последовательному энергетическому переходу, развивая как традиционные, так и альтернативные источники возобновляемой энергии в соответствии с национальными условиями, интересами и социально-экономическими факторами", - сказал он.